Мир 24 февраля 2024, 19:10 Конфискацию российских активов назвали приоритетом «друзей Украины» Кэмерон и Сикорский призвали конфисковать российские активы Freepik

Читать 360tv в

Конфискация замороженных российских активов должна стать одним из приоритетов для союзников Украины. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский в статье для газеты The Sun.

По их словам, «друзьям Украины» необходимо ориентироваться на пять пунктов в противостоянии с Россией: финансирование ВСУ, поставка оборудования и боеприпасов, обучение военных, борьба с обходом санкций и конфискация замороженных российских активов.

Реклама

Ранее сообщалось, что, согласно мнению ряда западных экспертов в области юриспруденции, изъятие замороженных активов России не противоречит международному праву.

Специалисты из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США стремятся добиться судебного дела об аресте рассматриваемых активов.