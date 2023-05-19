Мир 19 мая 2023, 12:21 Страны G7 раскрыли, сколько планируют хранить активы России замороженными Страны G7: российские активы будут заморожены до момента компенсации ущерба Украине

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Страны G7 сообщили, что намерены сохранять суверенные активы России замороженными до тех пор, пока российская сторона не компенсирует Украине ущерб от конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление «Группы семи».

«Мы предпринимаем шаги для полного учета суверенных активов России, замороженных в наших юрисдикциях. <…> суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине», — сказано в одном из пунктов документа.

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Представители G7 намерены работать над ограничением «использования Россией международной финансовой системы». «Группа семи» собирается препятствовать использованию и торговле алмазов, которые добыли, произвели или обработали на территории Российской Федерации.

Также страны из G7 примут меры, чтобы филиалы банков РФ в третьих государствах нельзя было использовать для обхода санкций. Кроме того, «Группа семи» и дальше намерена ограничивать экспорт в Россию технологий и промышленного оборудования, сказано в официальном заявлении.

Саммит G7 начался 19 мая в Японии. Туда, по данным СМИ, должен прилететь президент Украины Владимир Зеленский.