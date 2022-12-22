Мир 22 декабря 2022, 18:36 Страны «Большой семерки» продолжат восстановление Украины Страны G7 договорились нарастить усилия по реконструкции Украины РИА «Новости»

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«Большая семерка» планирует и дальше заниматься восстановлением и реконструкцией Украины. Об этом заявили министры финансов G7 по итогам совместного заседания в формате видеоконференции, сообщил ТАСС.

«Мы продолжим наши совместные усилия для того, чтобы поддержать и внести свой вклад в это важное дело», — уточнили в коммюнике G7.

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Министры отметили, что «Большая семерка» предоставила в 2022 году Украине 32,7 миллиарда долларов. Политики указали, что продолжит покрывать срочные финансовые потребности киевских властей.

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Главы внешнеполитических ведомств подтвердили, что окажут содействие Украине с преодолением зимнего периода.

В анонсе встречи говорилось, что на заседание пригласили главу МИД Японии Есимасу Хаяси. Стороны во время мероприятия собирались поделиться своим пониманием последней ситуации на Украине.