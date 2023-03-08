Мир 08 марта 2023, 08:08 Страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть в марте Минфин США: страны G7 собираются пересмотреть потолок цен на российскую нефть РИА «Новости»

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В марте страны «Большой семерки» собираются пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть. С таким комментарием выступила помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг, сообщило РИА «Новости».

«Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на российскую нефть», — сказала она.

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При этом Розенберг проигнорировала вопрос, не рассчитывают ли в Белом доме, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы в отношении Киева.

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Ценовой потолок и эмбарго на российские нефтепродукты, которые ввели Евросоюз и страны «Большой семерки», заработали с 5 февраля. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин еще с 1 февраля запретил компаниям поставлять нефть иностранным лицам, если в их контрактах указан предельный потолок цен. Дату по нефтепродуктам определит правительство.