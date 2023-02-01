Мир 01 февраля 2023, 02:33 Начали действовать ответные меры России на потолок цен на нефть Вступил в силу указ Путина об ответных мерах России на потолок цен на нефть РИА «Новости»

Читать 360tv в

Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на нефть вступил в силу. Документ запрещает поставки, если в договоре предусматривается ограничение стоимости.

Страны Евросоюза с 5 декабря 2022 года перестали принимать нефть, доставляемую из России по морю. Также страны G7, Австралия и ЕС решили ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. При необходимости стоимость могут корректировать.

Реклама

В ответ на это российский лидер запретил экспортировать нефть и нефтепродукты, если в договоре прописана предельная цена. Причем запрет действует даже в случае косвенного упоминания потолка цен. Указ Путина, касающийся нефти, начал действовать с 1 февраля 2023 года. Дату по нефтепродуктам определит правительство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что под запрет попадают и действующие контракты. Указ главы государства, как отмечало Минэнерго, относится к сделкам вплоть до конечного потребителя. Это значит, что работу с трейдерами могут прекратить, если они используют потолок цен.