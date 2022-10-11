Украине дали надежду на доступ к замороженным активам России | 360°

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Украине дали надежду на доступ к замороженным активам России

Страны G7 пообещали найти возможность потратить замороженные активы России на Украину

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Страны «Большой семерки» изучат возможность направления российских активов на восстановление Украины. Об этом во вторник сообщило РИА « Новости » со ссылкой на распространенное заявление G7.

«Ни одна из стран не желает мира сильнее, чем Украина, которая понесла потери убитыми, столкнулась с вынужденным перемещением лиц и пережила бесчисленные зверства в результате российской агрессии», — сообщили члены «Большой семерки».

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Также страны G7 поддержали настрой Украины на «мирное урегулирование конфликта с Россией», несмотря на то, что президент Владимир Зеленский официально подписал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

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В документе отмечается, что этот Справедливый мир» должен опираться на указанные в Уставе ООН принципы защиты независимости и территориальной целостности Украины.

При этом члены «семерки» считают целесообразным изучить способы использования российских активов для послевоенного восстановления Украины. Стран G7 хотят привлечь Россию к ответственности за приписываемые ей военные преступления, а также собираются продолжить санкционное давление на РФ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления заявило, что «Большая семерка» не предложила конкретной помощи Украине на фоне недавних ракетных ударов по всей стране.

G7

Россия

Украина

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