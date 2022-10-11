Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Украине на фоне недавних обстрелов | 360°

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Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Украине на фоне недавних обстрелов

Bloomberg: страны G7 не предложили конкретных мер военной помощи киевским властям

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Страны G7 не предложили конкретных шагов для помощи киевским властям на фоне недавних ракетных ударов по всей Украине. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

«Страны не предложили каких-либо конкретных мер или оружия», — отметили в публикации.

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При этом члены «Большой семерки» пообещали поддерживать Украину финансово, гуманитарно, дипломатически, юридически и в военном вопросе «столько, сколько потребуется». Также страны G7 заявили, что за любое нападение на западную инфраструктуру с российской стороны последует «единый и решительный ответ».

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Второй день по всей территории Украины фиксируют массированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи. Местные СМИ зафиксировали удары в Харькове, Львове, Киеве и других регионах страны.

Владимир Путин во время выступления на заседании Совбеза РФ заявил, что если киевский режим продолжил свои попытки проведения терактов на российской территории, то ответы будут жесткими.

G7

Украина

Отношения России и Украины

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