Страны G20 приняли «Римский пакт» о доступности вакцины от COVID-19

В Италии завершилась двухдневная встреча глав Минздравов стран «Большой двадцатки». Они единодушно приняли «Римский пакт» и взяли на себя обязательства по обеспечению всеобщего доступа к медицинской помощи и расширении кампании по вакцинации от коронавируса для развивающихся стран.

Об этом на итоговой конференции заявил глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца.

«Никто не должен остаться позади в кампании по вакцинации. Более богатые страны, государства „двадцатки“, должны взять на себя задачу помочь более уязвимым странам. Это должно быть сделано как можно скорее, здесь и сейчас», — приводит его слова РИА «Новости».

Сперанца заявил, что саммит в Риме дал «мощный сигнал миру, который хочет вместе перезапустить собственные системы здравоохранения и бороться с пандемией». В соответствии с пактом, страны G20 взяли на себя обязательства по укреплению систем здравоохранения, которые защитят «универсальную модель» получения медицинской помощи всеми, кто в ней нуждается.

Участники саммита договорились делиться научными данными и обязались поддерживать цель вакцинировать не менее 40% мирового населения к концу года. Для повышения доверия к вакцинации будут использоваться и внедряться самые эффективные, культурно приемлемые и научно обоснованные стратегии коммуникаций. Участники «Римского пакта» также призвали укреплять системы здравоохранения и поддерживать программы плановой вакцинации ради предотвращения крупных вспышек других серьезных заболеваний.

Папа римский Франциск в официальном обращении к пастве назвал вакцинацию от коронавируса актом любви к себе, семье и друзьям. По его словам, прививки дают человечеству надежду на прекращение пандемии, но только в случае доступности препаратов.