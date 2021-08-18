Папа римский назвал вакцинацию от коронавируса проявлением любви к близким

Вакцинация от коронавируса — это акт любви к себе, семье и друзьям. Об этом в своей утренней проповеди заявил папа римский Франциск. Текст его обращения опубликован на официальном сайте Святого престола.

Понтифик заявил, что защищающие от заражения вакцины дают человечеству надежду на прекращение пандемии. Но это произойдет только в том случае, если препараты будут доступны для всех.

«Вакцинация — это простой, но действенный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге, особенно о наиболее уязвимых. Я прошу Бога, чтобы каждый мог внести свой вклад», — заявил папа римский.

Он подчеркнул, что необходимо помогать как можно большему количеству людей сделать прививку от коронавируса — это проявление любви, которая бывает разной: общественной, политической и даже всемирной.

«Любовь всегда велика и состоит из маленьких жестов личного милосердия, способных преобразить и улучшить общество», — подчеркнул понтифик.

Папа римский Франциск сделал прививку от коронавируса в январе. Весной этого года он заявил, что вакцины — это единственное оружие человечества для борьбы с пандемией. Понтифик неоднократно заявлял, что производителям и ведущим державам нужно равномерно распределить препараты по всему миру.