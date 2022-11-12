12 ноября 2022, 22:42
Страны G20 договорились открыть «Фонд пандемий»
Минздрав Индонезии: страны G20 договорились открыть «Фонд пандемий»
Страны G20 поддержали идею о создании Фонда борьбы с пандемиями. Об этом сообщил министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин. Цитату привели «Ведомости».
Как пояснил Садикин, все совместные решения страны G20 должны принимать только путем достижения консенсуса. В нынешней геополитической ситуации добиться единого мнения крайне трудно, но это удалось сделать.
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«В этой геополитической ситуации мы сумели достичь консенсуса по созданию фонда, и это самое важное», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.
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Ранее глава Минфина России Антон Силуанов допустил создание глобального санитарного щита для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения. В качестве примера он привел систему быстрого реагирования на различные пандемии, которую разработали российские специалисты в рамках федерального проекта «Санитарный щит».
Перед саммитом G20 проходят министерские встречи, на которых обсуждаются вопросы из различных сфер деятельности. Переговоры «Группы двадцати» проведут 15–16 ноября на индонезийском острове Бали.
Индонезия
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