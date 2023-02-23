23 февраля 2023, 20:51
Страны ЕС вновь не согласовали 10-й пакет санкций против России — СМИ
Reuters: страны ЕС перенесли обсуждение 10-го пакета антироссийских санкций на 24 февраля
Представители стран Евросоюза в очередной раз не сумели договориться о введении 10-го пакета антироссийских санкций, сообщил источник агентства Reuters. По его словам, принятие ограничений против России не состоялось из-за позиции Польши, которая выступила против отмены ряда запретов.
По информации собеседника издания, все 27 стран ЕС планировали согласовать очередной пакет санкций против России 23 февраля, чтобы он вступил в силу на следующий день — к годовщине со дня начала спецоперации.
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Неназванные еврочиновники предложили исключить из числа санкций запрет на импорт в Евросоюз российского синтетического каучука. Представители Польши не согласились с этой идеей и заблокировали принятие решение. Источник агентства добавил, что обсуждение нового пакета перенесли на 24 февраля.
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Не смогли власти ЕС решить вопрос о штрафах за отказ от предоставления сведений о российских активах. Против такой меры выступили 13 государств, включая Германию, Францию и Бельгию. После этого обсуждение идеи решили поднять во время следующей встречи.
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