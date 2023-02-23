Мир 23 февраля 2023, 17:12 Часть стран ЕС не поддержала штрафы за непредоставление данных об активах России — СМИ Politico: 13 стран ЕС не поддержали штрафы за непредоставление данных об активах России Unsplash

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Почти половина стран Евросоюза отказалась вводить штрафы за непредоставление информации о российских активах, сообщили источники газеты Politico. В числе государств, выступивших против такой инициативы — Франция, Германия и Бельгия.

Власти ЕС обсуждали объем 10-го пакета антироссийских санкций. Одним из предложений было введение штрафов для стран, которые отказываются предоставлять данные о найденных российских активах. По словам собеседника издания, представители Австрии, Германии, Бельгии, Чехии, Франции, Италии, Латвии, Мальты, Португалии и других государств выступили против. После этого идею убрали из черновика. Несмотря на это, вопрос решили отложить, но не отказываться от этой меры окончательно.

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Введенные против России ограничения не сильно отразились на экономике страны, заявил глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель. По его словам, это связано с повышением цен на энергоносители, сообщили «Известия».

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Похожее мнение высказала и министр финансов США Джанет Йеллен. Она добавила, что российская экономика держится «лучше ожидаемого» по некоторым показателям.