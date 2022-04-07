Мишустин отвел восстановлению российской экономики минимум полгода

Западные страны ввели ряд санкций, направленных на разрушение российской экономики. На восстановление нужно примерно полгода, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Глава кабмина обозначил сроки восстановления российской экономики во время выступления в Госдуме с отчетом правительства.

«Время нужно экономике для того, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе — не иметь хотя бы полгода, чтобы перестроиться», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что правительство активно поддерживает бизнес. Власти помогают предприятиям выстоять в тяжелых экономических условиях. Мишустин отметил, что бизнес тоже должен прикладывать усилия. По словам премьер-министра, в текущей ситуации необходимо увидеть новые возможности для развития.

«Сейчас это мощнейший стимул посмотреть и сделать либо у себя полное импортозамещение, либо в дружественных странах находить новые цепочки. Мы это понимаем прекрасно, и на это направлена вся наша политика», — подчеркнул он.