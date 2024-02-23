Мир 23 февраля 2024, 13:50 Страны ЕС озадачились поисками 1,5 миллиарда долларов для ВСУ FT: европейские страны запланировали собрать $1,5 млрд на артснаряды для Украины Philipp Schulze/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Страны Европы намерены найти 1,5 миллиарда долларов, чтобы пустить их на доставку боеприпасов для Украины. Такой план предложила Чехия, сообщила газета Financial Times.

«Праге необходимы финансовые вклады со стороны национальных правительств, поскольку столицы ЕС находятся в ссоре из-за предлагаемого пополнения Европейского фонда мира на пять миллиардов евро, основного механизма ЕС для финансирования поставок оружия в Киев», — написали авторы статьи.

Реклама

По данным издания, часть участников ЕС уже внесла свой вклад.

До этого президент Чехии Петр Павел сообщал о найденных Прагой за рубежом возможностях для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов. Он пояснил, что при достаточном финансировании партнеров они смогут быстро доставить боеприпасы в Киев.