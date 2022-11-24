Мир 24 ноября 2022, 23:04 Страны ЕС исключат российский газ из контрактов на совместные закупки Еврокомиссия: страны ЕС исключат российский газ из контрактов на совместные закупки РИА «Новости»

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Страны Евросоюза договорились убрать российский газ из контрактов на совместные закупки. В 2023 году они должны составить 13,5 миллиарда кубометров. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии.

Как пояснили в документе, новые правила дадут странам ЕС возможность покупать газ совместно на глобальных рынках. Тоже самое смогут делать и европейские энергетические компании. При этом члены ЕС должны будут приобретать 15% всего газа с помощью этого механизма. Речь идет об объеме, необходимого для заполнения газохранилищ в 2023 году.

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«Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — отметили в Еврокомиссии.

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Ранее послы стран Евросоюза обсуждали вопрос ведения потолка цен на российскую нефть. Пока им не удалось достигнуть единого мнения. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, на этом обсуждение не завершится.

Журналисты писали, что потолок цен на российскую нефть предлагали установить на уровне 65 долларов за баррель. Такая сумма не устроила Польшу и страны Прибалтики.