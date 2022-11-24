Мир 24 ноября 2022, 10:30 Послы ЕС не договорились по потолку цен на нефть из России Еврокомиссар Симсон: послы ЕС не смогли договориться о потолке цен на нефть из России РИА «Новости»

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Послы стран Евросоюза пока не смогли согласовать общую позицию о потолке цен на российскую нефть, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Вопрос продолжат обсуждать, сообщил ТАСС.

Еврокомиссар не стала отрицать, что первая встреча послов по этой теме завершилась неудачей. Но на этом обсуждение не закончится, отметила она.

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«Да, это так, переговоры будут продолжаться», — подчеркнула Симсон.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Польша и страны Прибалтики не согласились на потолок цен на российскую нефть на уровне 65 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что Россия не будет поставлять топливо в другие страны, если это пойдет вразрез с ее собственными интересами. Отказ Европы от дешевых и надежных российских энергоресурсов, отмечал российский лидер, бьет в первую очередь по экономике стран ЕС и ее жителям.

Помимо вопроса о потолке цен на нефть, ЕС ведет обсуждение и потолка стоимости газа. Еврокомиссия предложила установить его на уровне 275 евро за мегаватт-час.