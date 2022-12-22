Мир 22 декабря 2022, 08:33 Страны G7 в онлайн-формате обсудят ситуацию на Украине 22 декабря МИД Японии сообщил об онлайн-встрече лидеров G7 для обсуждения ситуации на Украине flickr

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Главы МИД стран G7 во время видеоконференции 22 декабря обсудят ситуацию на Украине и обменяются мнениями о том, как в будущем надо будет реагировать на происходящее. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Японии.

Встреча назначена на 21:30 по японскому времени (15:30 по московскому времени — прим. ред.), она продлится около часа. В частности, в ней примет участие глава МИД Японии Есимаса Хаяси. Стороны во время мероприятия поделятся «своим пониманием последней ситуации на Украине», а также поговорят о мерах реагирования и еще раз подтвердят свое сотрудничество в рамках G7

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В «большую семерку» входят Германия, Великобритания, Франция, США, Япония, Италия, Канада и Евросоюз. Саммит G7 в последний раз прошел летом 2022 года в Германии. Главной темой стал конфликт на Украине. Позже, в ноябре этого года, состоялся саммит G20 на индонезийском острове Бали. Там лидеры страны также обсуждали Украину, украинский президент Владимир Зеленский выступил там в формате видеообращения, Россию в Индонезии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Шерпа России Светлана Лукаш позже высказала мнение, что Запад был лицемерен во время саммита G20, а мнение членов G7 больше не является ключевым.