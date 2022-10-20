Страны Африки и Ближнего Востока пострадали из-за антироссийских санкций | 360°

Мир 20 октября 2022, 01:36 Страны Африки и Ближнего Востока пострадали из-за антироссийских санкций Посольство РФ в США: западные санкции мешают сельхозэкспорту РФ в нуждающиеся страны Сайт Посольства Российской Федерации в США

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Из-за антироссийских санкций косвенно страдают страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. Об этом заявило посольство РФ в США.

Представители посольства подчеркнули, что санкции мешают поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. И, как следствие, от этого особенно страдают бедные страны.

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«Из-за паутины хаотичных ограничений страдают прежде всего нуждающиеся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока», — говорилось в сообщении дипломатов.

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При этом США продолжают говорить о необходимости быть внимательными к этим государствам, добавили в дипмисии.

Посольство заметило, что Российская Федерация была и будет надежным поставщиком продовольствия. И сейчас страна готова к равноправному сотрудничеству в агросфере.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности и готова вносить вклад в решение продовольственных проблем бедных стран.