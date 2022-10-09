Путин заявил о готовности России помогать развивающимся странам | 360°

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Путин заявил о готовности России помогать развивающимся странам

Президент Путин: Россия готова оказывать помощь бедным странам

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Президент Владимир Путин сказал, что Россия готова внести свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем. О возможности оказывать помощь беднейшим странам он заявил, поздравляя работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.

Глава государства отметил, что в этом году урожай зерновых достигнет рекордной отметки — около 150 миллионов тонн.

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«Еще сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми», — сказал Путин.

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Он заметил, что достойные показатели и по другим культурам. По словам президента, отличились сахарная свекла, соя и подсолнечник. Объемы животноводческой продукции также растут.

Глава государства отметил, что внутренний рынок страны ни в чем не нуждается. Сельхозпроизводители полностью обеспечивают население всеми необходимыми продуктами. Экспортные возможности с каждым годом растут.

Заканчивая поздравительную речь, Путин поблагодарил работников и ветеранов отрасли за профессионализм, ответственность и искреннюю любовь к своему делу и родной земле.

Сельское хозяйство

Владимир Путин

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