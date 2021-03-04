Страницу президента Киргизии в Facebook взломали

Неизвестные взломали аккаунт президента Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook. Злоумышленники оставили от его лица несколько комментариев. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

«Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook», — подчеркнула она. Ее процитировало РИА «Новости».

Байтерек отметила, что Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям обществе. В том числе он нормально воспринимает критику. Поэтому политик никогда не позволил бы себе подобных высказываний.

В Facebook есть как минимум три страницы с именем Садыр Жапаров. О каком именно аккаунте идет речь, не уточняется. Также неизвестно, о каких высказываниях говорила пресс-секретарь.

Садыр Жапаров стал президентом Киргизии в январе 2021 года, победив на досрочных выборах. Его предшественник Сооронбай Жээнбеков покинул свой пост из-за начавшихся в октябре протестов в стране. Они произошли после парламентских выборов.