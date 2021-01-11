Эйфория в Киргизии. Как новый президент может поменять страну

Садыр Жапаров стал новым президентом Киргизии по итогам досрочных выборов. Страна также перешла с парламентской на президентскую форму правления. Политологи считают, что Жапаров принесет с собой перемены, но вряд ли сможет разрешить экономический кризис.

Досрочные выборы президента прошли в Киргизии 10 января. Предыдущий глава страны Сооронбай Жэнбеков покинул пост президента в октябре 2020 года после протестов — они начались после выборов в парламент.

После него исполняющим обязанности главы государства был Садыр Жапаров. Далее он стал одним из 17 кандидатов на пост президента и победил на выборах с большим отрывом. Он набрал около 80% голосов. Владимир Путин уже поздравил Жапарова с победой.

Помимо этого, в Киргизии провели референдум о смене формы правления. Более 80% выборщиков проголосовали в пользу президентской формы вместо парламентской.

Проигравший парламент

Политолог из Киргизии Марс Сариев объяснил по просьбе «360», что переход страны на президентскую форму правления неудивителен. Несмотря на то, что юридически страна считалась парламентской республикой, на деле главы страны применяли или президентско-парламентскую, или просто президентскую форму правления.

«В действительности управлял всем президент, а „громоотводом“ был премьер-министр. Парламент был всего лишь довеском для президента», — подчеркнул эксперт.

К тому же последний созыв полностью дискредитировал парламентскую форму правления и привел к очередным протестам.

По словам политолога Бакыта Бакетаева, простое население думает, что с наступлением президентской реформы к власти придет серьезный и строгий человек, который всех построит в ряд, и все будут слушаться его приказов. С учетом того, что ранее страна неформально и так жила по президентской форме правления, это ошибочное мнение.

Человек из народа

Эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов отметил, что в голосовании немалую роль сыграл и сам Садыр Жапаров. Он знал, что общество недовольно предыдущим парламентом, и надавил на это. По словам Кислова, Жапаров с помощью популистских лозунгов убедил людей голосовать за него и президентскую власть. Он убеждал людей в том, что парламент — это сборище горлопанов и людей, ворующих деньги. Жапаров убедил их, что только он один сможет навести порядок в стране. И это сработало.

По мнению Кислова, апелляция к «я приду и сделаю все хорошо для народа» сыграла большую роль в победе Жапарова на выборах. К тому же он потратил на избирательную кампанию больше денег, чем все остальные 17 кандидатов.

Марс Сариев считает: важную роль сыграло и то, что Садыр Жапаров воспринимается людьми как человек из народа, а не представитель олигархических групп. Люди устали от старой политической элиты, говорящей одно и то же.

«Люди голосовали за него от души. У них ощущение надежды появилось с приходом Жапарова. Он — это такой свежий глоток воздуха, форточка в будущее», — добавил Бакетаев.

Эйфория в Киргизии

Жапаров смог завоевать народ простыми фразами и обещаниями. Интуитивно понял, что от него хотят услышать, и дал это людям. Впрочем, Бакетаев усомнился в том, что Жапаров сможет выполнить все обещания.

Люди испытывают большую эйфорию сейчас. А обычно после нее наступает похмелье Бакыт Бакетаев политолог из Киргизии.

Эксперт Кислов тоже не сильно верит в успех нового лидера. По его мнению, конструкция, которую выстраивает Жапаров, в ближайшее время покажет свою слабость. В условиях огромного количества экономических и политических проблем, поляризации общества, падения уровня жизни и огромного внешнего долга один человек не может решить все проблемы и принести народу счастье на блюдечке.

Президент с тюремным сроком

Не стоит забывать, что Жапаров — кандидатура спорная хотя бы потому, что до недавнего времени он находился в тюрьме. Первый раз его приговорили к полутора годам в 2013-м за попытку захвата власти. Затем оправдали и освободили в июне того же года. В том же месяце будущий президент получил новое обвинение — уже в организации митингов и попытке захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

После этого он эмигрировал сначала в Казахстан, потом в Россию, Турцию и Кипр. В 2017-м Жапаров вернулся на родину, где был арестован и сидел в тюрьме до начала осенних протестов 2020 года.

Ждать ли изменений?

Так чего ждать от такого кандидата, как Жапаров? Мнения экспертов по этому поводу разошлись.

Бакыт Бакетаев подчеркнул, что, как и предыдущие президенты, Жапаров начнет руководство страной с реформы Конституции. Это всегда делалось с целью сосредоточить как можно больше власти в одних руках. В отличие от остальных, новый президент не скрывает своих намерений. Он безапелляционно заявляет о том, что будет руководить страной один.

Помимо этого, Жапаров обещал в ближайшие три года решить вопрос с экономическим кризисом и выплатой долгов внешним инвесторам. Люди ждут повышения пенсий и зарплат.

По словам собеседника, новому президенту достанется тяжелое наследство — неудачные опыты предшественников, очень колючая и опытная оппозиция, большая безработица и слабая экономика.

С такими исходными данными добиться быстрых результатов будет крайне непросто, считает Бакетаев. По его словам, в погоне за результатами можно наломать еще больше дров.

Марс Сариев в отношении президента настроен более оптимистично. Он уверен: в стране достаточно ресурсов, чтобы через три-четыре года выйти из кризисного состояния. Если будет сформирована команда профессионалов, то антикризисная политика сработает.

Он также отметил, что стратегическим союзником Киргизии будет Россия. Интеграция двух стран окрепнет, а экономическое и политическое сотрудничество выйдет на совершенно новый этап. Именно Россия поспособствует тому, что Киргизия крепко встанет на ноги.

«Я думаю, будет укрепление отношений в рамках ЕАЭС. Скорее всего, динамику получит и развитие отношений с Китаем», — заключил политолог.