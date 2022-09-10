Страны ЕС не смогли договориться о введении потолка цен на российский газ | 360°

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Страны ЕС не смогли договориться о введении потолка цен на российский газ

Еврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не договорились о лимите цен на газ из России

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Главы министерств энергетики стран Евросоюза не пришли к консенсусу по вопросу введения потолка цен на российский газ, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Ее слова привела британская газета The Guardian.

«Никаких решений не принято», — коротко ответила Симсон на вопрос журналиста об итогах переговоров министров энергетики стран ЕС.

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При этом европейская чиновница утверждает, что новая энергетическая политика якобы ударила по доходам России. Однако Москва уже успела адаптироваться к этим условиям — освободившийся объем энергоресурсов перенаправлен на азиатский рынок.

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Западу не удалось разговаривать с Россией на языке санкций. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это контрпродуктивный путь с самыми негативными последствиями. Как заметили жители Японии, наблюдающие за развитием ситуации с российским газом и нефтью, США и Европа санкциями против Москвы только ухудшили свое положение.

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