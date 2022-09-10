«Это еще зима не пришла»: японцы признали победу России над Западом | 360°

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«Это еще зима не пришла»: японцы признали победу России над Западом

Читатели издания Yahoo News Japan признали победу России над западными санкциями

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Японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов на фоне введенных Западом санкций. Читатели заявили, что Москва обыграла Запад.

Автор статьи подчеркнул, что Европа провозгласила курс на отказ от российских энергоносителей. Однако РФ направила освободившийся объем на рынки Китая, Индии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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Пользователи уверены, что Запад хотел нанести сокрушительный удар по России, но только навредил собственной экономике. Кроме того, санкции спровоцировали энергетический кризис в Европе и привели к росту инфляции в США.

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«Россия и Запад разделят боль, говорите? Это еще на Запад не пришла настоящая зима!» — отметил один из комментаторов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет получить скидку на закупаемый в России газ. Этот вопрос он уже обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным.

Газ

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