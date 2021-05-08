Странам с низким доходом вакцины Pfizer и BioNTech оказались не по карману

Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил, что страны с низким и средним уровнем доходов предпочли не заказывать антиковидную вакцину его компании. Он признался, что контактировал с их правительствами и убеждал заказать препарат, но власти предпочли других производителей вакцины.

Как сообщило агентство Bloomberg, об этом сказано в письме, разосланном сотрудникам компании.

«Мы обратились ко всем странам с просьбой разместить заказы, чтобы мы могли выделить для них дозы. Фактически государства с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз», — написал Бурла.

Он посетовал, что страны с низким и средним доходом не привлекла даже многоуровневая система ценообразования, которая позволяет им покупать вакцину по себестоимости.

Бурла также высказался против предложения США приостановить действие патентов на противоковидные препараты. По его мнению, этот шаг лишит стимула идти на больший риск и нарушит способность Pfizer производить вакцину в больших масштабах

Цена и условия поставки вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, не разглашается. Агентству Reuters собственные источники сообщили, что ее цена для стран Евросоюза составит 18,34 долларов (1 359,68 рубля) за дозу.

В феврале 2021 Россия снизила стоимость вакцины «Спутник V» с 1942 до 886 рублей за одну двухкомпонентную дозу.