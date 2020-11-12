Сторонники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев из России
Идею озвучили в правящей парламентской фракции «Мой шаг», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на распространенное ей заявление. Причем поступить подобным образом представителям оппозиции посоветовали прежде, чем обсуждать правомерность соглашения о прекращении войны в зоне конфликта.
«Предлагаем оппозиции заявить, что они выступают против российского посредничества, выступают за вывод российских миротворцев из зоны конфликта и согласны продолжить войну», — отмечено в сообщении.
Во фракции обратили внимание и на тот факт, что оппозиционным силам обязательно нужно предоставить «дорожную карту» с описанием того, как достигнуть победы в возобновляемой войне.
Подписанное Пашиняном соглашение в «Моем шаге» сочли возможностью, которая позволила избежать полной потери Нагорного Карабаха и «тысяч человеческих жертв».
Парламентарии заметили, что не будут участвовать в заседаниях, которые могут дестабилизировать ситуацию. Речь идет о внеочередном заседании, которого пытались добиться в оппозиции Армении, чтобы поднять вопрос об отставке Пашиняна. Депутаты от правящей партии на него не пришли, поэтому кворум собрать не удалось.