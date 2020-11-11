Заседание по отставке Пашиняна не состоялось в Армении

Оппозиция Армении не смогла провести заседание по отставке премьера Никола Пашиняна. Причиной стало отсутствие необходимого кворума, сообщил вице-спикер парламента от фракции «Процветающая Армения» Ваге Энфиаджян.

Для проведения внеочередного заседания парламента фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» собрали 33 подписи. При этом необходимый минимум составляет 67 голов. Кроме того, до заседания должен собраться Совет парламента, для чего требуется еще три депутатских голоса от фракции власти.

«Согласно регламенту, в течение двух часов депутаты могут явиться для проведения совета Национального собрания. Сейчас обеспечено присутствие семи из десяти членов совета», — привело РИА «Новости» слова Энфианджяна.

В свою очередь депутат Геворк Петросян отметил, что решение может принять команда Пашиняна.

«Если Никол Пашинян потребовал от своей команды, чтобы никто не пришел на заседание, то что тут скажешь», — заявил депутат.

Недовольство в Армении вспыхнуло после принятия Пашиняном решения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие потребовали провести заседание парламента для обсуждения вопроса об отставке премьер-министра.