Сторонники и противники Трампа устроили перестрелку в Вашингтоне

Все пострадавшие граждане получили серьезные травмы, рассказал пресс-секретарь департамента пожарной охраны и неотложной медицинской помощи округа Колумбия Даг Бьюкенен. Также как минимум один полицейский получил несерьезное ранение.

Всего в больницы попали восемь человек.

В городе Олимпия задержан подозреваемый в стрельбе Даррен Райт. Он рассказал, что среди сторонников и противников Трампа находились вооруженные люди.

«В течение дня у нас были эпизодические стычки», — отметил он.

Митинг сторонников президента США Дональда Трампа прошел в Вашингтоне 12 декабря. На центральной площади в двух кварталах от Белого дома собрались около двух тысяч граждан — в несколько раз меньше, чем на прошлых акциях около месяца назад. Собравшиеся поддерживали Трампа, который борется за переизбрание на главный пост страны. Среди митингующих была замечена радикальная группа Proud Boys («Гордецы»).

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но итоги до сих пор официально не оглашены. СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, но Трамп отказался признавать поражение. Действующий лидер считает результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированными. Он пытается оспорить их в суде. Команда главы государства подала несколько исков о махинациях с бюллетенями. В частности, администрация Трампа считает незаконным голосование по почте.