Митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне перерос в стычки с полицией

На улицы Вашингтона вышли тысячи человек в поддержку действующего американского президента США Дональда Трампа. Среди митингующих была замечена радикальная группа Proud Boys («Гордецы»). Акция уже привела к стычкам между полицией и участниками митинга.

Участники акции выражают поддержку главе Белого дома в его борьбе за отмену результатов президентских выборов, пишет FoxNews.

Демонстранты скандируют: «Еще четыре года» и «Остановить воровство». Трамп выразил удивление, узнав о том, что в Вашингтоне собрались его сторонники, об этом он написал на своей странице в Twitter.

В социальных сетях очевидцы делятся видеозаписями о том, что происходит на улицах города. Судя по комментариям, в митинге принимают участие и радикальная группа Proud Boys.

Членов этого сообщества нередко называют расистами и белыми супремасистами, хотя в нее входят люди разных национальностей. Они любят модную одежду, стрижки, «трамповские» красные бейсболки и известны своей ненавистью к «глубинному государству», социалистам и «штурмовикам социальной справедливости в черном», составившим большинство протестантов.

Поведение митингующих уже привело к первым стычкам с правоохранителями.