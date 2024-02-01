Мир 01 февраля 2024, 09:05 Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию Генсека НАТО Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию мира РИА «Новости»

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Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга номинируют на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила газета Verdens Gang.

Кандидатуру генсека Североатлантического альянса на соискание предложил заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа. По его мнению, именно Столтенберг сделал многое для мира в последние годы.

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«Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг», — подчеркнул он.

Генеральный секретарь блока ездил в Турцию, Великобританию и некоторые другие страны, чтобы добиться переговоров по решению украинского конфликта. За пределами Украины еще ни один политик не работал для республики «больше, чем он», добавил Раджа.

По его словам Столтенберг «интенсивно трудился ради мира в Европе».

Столтенберг предупреждал об ухудшении ситуации для Украины на фронте. Причиной тому, по его словам, может стать ослабление поддержки со стороны Запада.