Мир 03 декабря 2023, 07:22 Генсек НАТО призвал Запад готовиться к плохим новостям с Украины Генсек НАТО Столтенберг предупредил о возможных «плохих новостях» с Украины IMAGO/Bernd Elmenthaler/globallookpress

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Ситуация на поле боя для Украины может ухудшиться из-за ослабевания поддержки со стороны Запада. Об этом немецкому телеканалу Das Erste заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — указал он.

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Столтенберг подтвердил, что страны, входящие в альянс, не смогли поставить Украине достаточное количество оружия и боеприпасов. Он отметил, что сейчас государство находится в «критической ситуации». Ответить на вопрос журналистов о дальнейших действиях украинского командования генсек НАТО отказался. Он напомнил, что все решения, касающиеся ВСУ, принимает их военное руководство, а не альянс.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер опроверг возможность вступления Украины в НАТО. Он назвал заявление Столтенберга фантазией и отметил, что Запад не может выполнить свои обещания по поставке боеприпасов стране.