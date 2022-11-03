Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили требования Турции для вступления в НАТО | 360°

Мир 03 ноября 2022, 20:45 Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили требования Турции для вступления в НАТО Генсек НАТО Столтенберг: настало время принять Швецию и Финляндию в альянс РИА "Новости"

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Швеции и Финляндии выполнили требования Турции для вступления в альянс. По его словам, пришло время сделать это, сообщил ТАСС.

«Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса», — заявил Столтенберг на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

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По словам генсека альянса, он обсудит вопрос вступления скандинавских стран с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоится в пятницу. Столтенберг добавил, что принять новых членов НАТО следует для того, чтобы «послать верный сигнал России».

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Швеция готова потерять нейтральный статус и вступить в НАТО, чтобы «сделаться стартовой площадкой — и первой мишенью», отметил публицист Максим Соколов. В статье для RT он отметил, что после стремления шведских и финских властей вступить в Североатлантический альянс осталось дождаться лишь Швейцарию.

Американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что армия НАТО не сможет победить Россию. Он объяснил это тем, что российские военные понимают, за что сражаются, — в отличие от военнослужащих альянса.