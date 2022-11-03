Полковник из США объяснил, почему армия НАТО не победит российскую | 360°

Мир 03 ноября 2022, 14:00 Полковник из США объяснил, почему армия НАТО не победит российскую Американский полковник Макгрегор: НАТО не сможет одержать верх над военной мощью России РИА "Новости"

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В случае прямого противостояния силы НАТО не смогут победить Россию, считает экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Он подробно обосновал свою позицию в статье для The American Conservative.

По мнению американского полковника, США, несмотря на свои многочисленные заверения, все-таки рассматривают возможность использования сил Североатлантического альянса против России. И это обернется провалом.

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«Маловероятно, что традиционное американское оружие сможет одержать верх над военной мощью России», — подчеркнул Макгрегор.

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Он добавил, что у НАТО «отсутствуют конкретные цели», что явно не способствует поднятию боевого духа армии. Российские же солдаты «понимают, за что борются». Кроме того, полковник усомнился, что союзники Америки будут настолько верны ей, чтобы «отодвинуть свои национальные интересы».

А цена военной неудачи альянса на Украине будет огромной, подчеркнул Макгрегор. Он напомнил, что американский военный дух и так «находится на низком уровне», в свете провалов в Афганистане и Ираке мало кто хочет идти в Вооруженные силы США. Президент Джо Байден и его генералы должны понимать, насколько хуже станет ситуация в случае очередного фиаско.

Ранее от отправки военных на Украину США предостерегли СМИ. Даже если речь будет идти не о военном противостоянии, а об инспекции западного оружия, само присутствие американских военных на Украине способно усугубить конфликт России и НАТО.