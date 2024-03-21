Мир 21 марта 2024, 13:34 Столтенберг провел переговоры с лидерами кавказских республик Генсек НАТО Столтенберг провел переговоры с лидерами кавказских республик IMAGO/Bernd Elmenthaler/globallookpress

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время турне по Южному Кавказу провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с армянским премьером Николом Пашиняном и его грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе. Об этом написало РИА «Новости».

Главы кавказских республик выразили готовность развивать сотрудничество с Североатлантическим альянсом. С Алиевым генсек НАТО обсудил поставки газа из Азербайджана в страны альянса и гумпомощь Украине. Премьера Грузии Столтенберг поблагодарил за помощь украинским беженцам и во время беседы выразил мнение, что Россия должна признать Абхазию и Южную Осетию частью Грузии. А Пашиняна генсек НАТО призвал подписать мирный договор с Азербайджаном.

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Ранее премьер-министр Армении заявил, что существует угроза начала полномасштабной войны с Азербайджаном уже до конца текущей недели.