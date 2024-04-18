Мир 18 апреля 2024, 20:45 Столтенберг посоветовал Украине самостоятельно обеспечивать себя солдатами Генсек НАТО Столтенберг: Украина должна самостоятельно обеспечить себя военными Freepik

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Украина должна самостоятельно обеспечивать ВСУ живой силой. Такое заявление РИА «Новости» сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления после встречи министров иностранных дел стран G7 в Италии.

Украина нуждается в людях и средствах, констатировал Столтенберг. Союзники готовы предоставить деньги, это сейчас обсуждается.

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«Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина», — заявил генсек НАТО.

Он напомнил, что на Украине принят закон об ужесточении мобилизации, но отказался комментировать его. Также Столтенберг упомянул о позитивных сдвигах в вопросах финансовой поддержки Украины. НАТО сосредоточил усилия на поиске возможностей передать Киеву системы ПВО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министрами Дании, Чехии и Нидерландов и призвал их активнее помогать Украине. Поставлять ВСУ оружие нужно даже в ущерб собственным показателям.