18 апреля 2024, 20:45
Столтенберг посоветовал Украине самостоятельно обеспечивать себя солдатами
Генсек НАТО Столтенберг: Украина должна самостоятельно обеспечить себя военными
Украина должна самостоятельно обеспечивать ВСУ живой силой. Такое заявление РИА «Новости» сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления после встречи министров иностранных дел стран G7 в Италии.
Украина нуждается в людях и средствах, констатировал Столтенберг. Союзники готовы предоставить деньги, это сейчас обсуждается.
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«Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина», — заявил генсек НАТО.
Он напомнил, что на Украине принят закон об ужесточении мобилизации, но отказался комментировать его. Также Столтенберг упомянул о позитивных сдвигах в вопросах финансовой поддержки Украины. НАТО сосредоточил усилия на поиске возможностей передать Киеву системы ПВО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министрами Дании, Чехии и Нидерландов и призвал их активнее помогать Украине. Поставлять ВСУ оружие нужно даже в ущерб собственным показателям.
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