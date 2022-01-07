Столтенберг пообещал выслушать предложение России по безопасности

НАТО выслушает предложения России по гарантиям безопасности, но при этом ожидает такого же шага от представителей Москвы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением по итогам онлайн-заседания министров иностранных дел выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что на прошедшем виртуальном заседании все представители стран — членов альянса подтвердили единую позицию по вопросам безопасности в преддверии заседания Совета Россия — НАТО.

«Мы заинтересованы в содержательном и плодотворном диалоге с Россией. Но наше послание сегодня заключается в том, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на выбор своего пути», — заявил Столтенберг.

Как сообщила «Газета.ru» со ссылкой на заявление постоянного представителя США при НАТО, главы МИД призвали соблюдать дипломатические принципы в отношениях с Москвой, но подготовить единый ответ в случае агрессии России против Украины.

Заседание Совета Россия — НАТО пройдет 12 января в Брюсселе. Ранее Столтенберг заявил, что на встрече поднимут вопросы европейской безопасности, кризиса на Украине, а также дальнейшего взаимодействия российских военных и альянса для снижения рисков войны.