Участники предстоящего заседания Совета Россия — НАТО рассмотрят вопросы военной безопасности Европы, обсудят ситуацию вокруг Украины, а также изучат меры для сокращения рисков начала военных действий. Об этом на своей странице в Twitter написал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я созвал заседание Совета Россия — НАТО12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию в Украине и вокруг нее, а также вопросы, связанные с деятельностью военных, взаимной прозрачностью и снижением рисков. Повестка дня для конструктивного диалога в интересах всех нас», — говорится в сообщении.

Как сообщил RT, на предстоящем заседании от России выступит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Совет Россия — НАТО пройдет в Брюсселе 12 января.

Главной темой, которую поднимет российская делегация станут проект договора о гарантиях безопасности. В документе говорится, что альянс должен отказаться

от размещения ракет средней и меньшей дальности в странах, не входящих в НАТО, и прекратить дальнейшее расширение на восток.