Мир 10 декабря 2022, 05:05 Столтенберг оценил возможность превращения конфликта на Украине в столкновение между Россией и НАТО Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине может превратиться в противостояние РФ и НАТО РИА «Новости»

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Конфликт на Украине может привести к противостоянию между Россией и НАТО. Такое развитие событий допустил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил об этом в интервью норвежскому телеканалу NRK.

Столтенберг выразил свои опасения по поводу того, что ситуация на Украине выйдет из-под контроля и приведет к столкновению России и Североатлантического альянса.

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«Но я уверен, что мы этого избежим», — заверил Столтенберг.

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Отвечая на вопрос о возложенной на него ответственности, генсек НАТО отметил, что «ощущает, что все очень серьезно».

Для Европы он назвал текущее время судьбоносным. Он подчеркнул, что «если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом».

Обеспечить мир Европе, по мнению генсека НАТО, может «сильная Украина».

«В какой-то момент разговоры становятся бесполезными. Что здесь помогает, так это военная поддержка Украины», — сказал Столтенберг.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Запад хотел начать войну против России в 2021–2022 годах, после протестов в республике. По его словам, сведения о планах Запада скоро предадут огласке.