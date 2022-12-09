Мир 09 декабря 2022, 16:48 Запад планировал начать войну в Донбассе после протестов в Белоруссии Лукашенко: после событий в Белоруссии в 2020 году Запад собирался начать войну в Донбассе РИА «Новости»

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Запад собирался начать войну против России в 2021–2022 годах, после протестов в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24».

Сведения о планах Запада, отметил президент, скоро предадут огласке. По его словам, конфликт планировался после успешного для западных стран исхода протестов в Белоруссии в 2020 году.

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Тогда НАТО с помощью оппозиции собирался захватить власть в республике и выйти к границе со Смоленской областью. После этого Североатлантический альянс хотел выступить против России на территории Донбасса.

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Причиной должно [было] послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021–2022 году», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что Россия сработала на опережение. Он назвал слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях отвратительными. Лукашенко подчеркнул, что не верит ее высказываниям.