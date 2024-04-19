Мир 19 апреля 2024, 22:41 Столтенберг «благословил» Украину на удары по России Генсек НАТО Столтенберг: Украина имеет право поражать цели за пределами страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина имеет право сбивать самолеты и поражать цели за пределами своей территории, если они используются для ударов по стране. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам онлайн-заседания Совета альянса по Украине, которое прошло с участием министров обороны стран блока и президента Украины Владимира Зеленского. Слова Столтенберга привело РИА «Новости».

«Украина имеет право на самооборону, это включает удары по легитимным военным целям за пределами Украины. Сбивать российские самолеты, которые используются для ударов по Украине — это часть права на самооборону», — заявил генсек военного блока.

Реклама

Столтенберг отказался комментировать конкретные случаи, оставил это украинской стороне. Генсек отметил, что ряд союзников пообещал ускорить поставки ПВО на Украину.

Накануне Столтенберг заявил, что Украина должна сама обеспечивать ВСУ живой силой. Союзники обещают помочь со средствами.