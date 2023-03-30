Мир 30 марта 2023, 17:06 Столкновение военных вертолетов в США привело к гибели девяти человек АВС News: девять военных США погибли при столкновении двух вертолетов в Кентукки YouTube

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Как минимум девять американских военнослужащих погибли в штате Кентукки в результате крушения двух военных самолетов. Об этом сообщил телеканал АВС News.

ЧП произошло вечером 29 марта. Два вертолета HH60 Black Hawk из состава 101-й воздушно-десантной дивизии столкнулись во время учебного полета и рухнули на землю недалеко от крупной военной базы Форт-Кэмпбелл.

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«Командование в настоящее время сосредоточено на заботе о военнослужащих и их семьях. Происшествие пока что находится в стадии расследования, дополнительная информация будет опубликована по мере ее поступления», — сообщил представитель армии США.

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал аварию «неприятной новостью» и предупредил о вероятном увеличении числа жертв.

По данным официального сайта Минобороны США, 101-я воздушно-десантная дивизия является в войсках единственным подразделением этого типа.