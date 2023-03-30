Мир 30 марта 2023, 09:12 Два военных вертолета столкнулись в США The New York Times: два военных вертолета столкнулись в США во время учений Википедия

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ЧП произошло на одной из военных баз в США, два вертолета столкнулись во время выполнения учебных маневров в воздухе. Об этом сообщила газета The New York Times.

«В среду вечером два вертолета HH60 Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии армии США во время учебной миссии столкнулись в небе над Кентукки», — сообщил представитель Вооруженных сил США.

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Информация о состоянии экипажей вертолетов пока что не поступала. По факту происшествия началось расследование.