Мир 29 марта 2024, 07:20 Столетний запрет для военных отменили в Британии Telegraph: военнослужащим сухопутных войск Британии разрешили носить бороды РИА «Новости»

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Военнослужащим сухопутных войск армии Великобритании позволили вновь носить бороды. Об этом сообщило издание Telegraph.

По информации источника, разрешение подписал главнокомандующий вооруженными силами Великобритании король Карл III, оно распространяется как на солдат, так и на офицеров.

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Указ вступит в законную силу 29 марта. Таким образом, находящиеся на пасхальном отпуске военнослужащие смогут отрастить бороду вдали от службы.

Запрет на бороду в сухопутных войсках действовал около 100 лет. Его отмену связи с кризисом набора новобранцев в Вооруженные силы. При этом служащим Королевского флота и ВВС носить бороды разрешалось. В указе подчеркивается, что борода должна выглядеть аккуратно и соответствовать высоким стандартам внешнего облика военнослужащих.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес допустил отправку военных на Украину.