Столетнего охранника нацистского концлагеря будут судить в Германии

В Германии продолжаются расследования преступлений нацистов, которые были совершены еще в годы Второй мировой войны. В четверг, 7 октября, перед судом предстал бывший охранник концлагеря Заксенхаузен под Берлином. Его обвиняют в пособничестве в убийстве 3 518 человек.

Примечательно, что самому подсудимому уже исполнилось 100 лет. Однако суд счел, что у него достаточно сил и здоровья, чтобы участвовать в процессе. Единственная поблажка — сокращение времени самих заседаний: они будут длиться примерно по два с половиной часа.

По версии следствия, мужчина на протяжении трех военных лет на добровольной основе служил в нацистском концлагере. Судебный процесс проходит в городе Нойруппине в федеральной земле Бранденбург.

Как уточнил «Интерфакс», концлагерь в Заксенхаузене действовал с 1936 по 1945 годы. За это время в его стенах содержались сотни тысяч заключенных. Десятки тысяч человек погибли от голода и болезней. Кроме того, на территории концлагеря проводились бесчеловечные эксперименты и операции, инициированные СС. Людей расстреливали, вешали и травили смертельным газом.

Ранее власти ФРГ объявили, что смогли определить личности более двух тысяч человек, которые работали охранниками в нацистских лагерях. Судя по датам, некоторые из них могут быть еще живы и в силах ответить за свои поступки перед законом.