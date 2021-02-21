Германия отыскала охранников нацистских лагерей с советскими военнопленными

Центр по раскрытию преступлений национал-социализма (ЦРПНС) в Германии отыскал солдат вермахта. Он проверяет их причастность к убийству советских военнопленных в годы войны.

Немецкоязычное издание рассказало, что в круг подозреваемых вошли семь лиц: это солдаты, охранявшие лагеря, где происходили массовые убийства красноармейцев. Примерно из 5,7 миллиона советских военнослужащих, попавших в плен, около 3,3 миллиона умерли в нацистских лагерях, сообщил Welt am Sonntag.

Руководитель ЦРПНС Томас Виль рассказал, что распоряжении центра есть данные о сотнях лагерей и информация о служивших там охранниках. «Мы смогли установить личности примерно двух тысяч человек, которые, судя по датам рождения, могут быть живы по сей день», — отметил он. Имена семи установленных подозреваемых не раскрываются, всего в Германии на данный момент расследуют 10 преступлений подобного характера.

Последние несколько лет в Германии стало проще доказать вину гипотетического нацистского преступника. Прецедентом стало разбирательство в отношении Джона (Ивана) Демьянюка, которого признали виновным в пособничестве убийству 28 тысяч человек. Он являлся бывшим гражданином СССР. Решение по делу было вынесено в 2011 году. После этого начали возбуждать дела в отношении бывших охранников концлагерей, даже если из-за отсутствия свидетелей нельзя установить их непосредственное участие в совершении преступления.

Netflix выпустил документальный сериал «Дьявол по соседству». Это картина про украинского надзирателя концлагеря Ивана Демьянюка, которого обвинили в массовых убийствах в годы Второй мировой войны. За свою жестокость он получил прозвища Дьявол и Иван Грозный. До 2012 года его жизнь была одним сплошным судом.

В феврале прошлого года немецкие власти выдвинули обвинения 95-летней жительнице города Пиннеберг, которая во времена гитлеровской Германии служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Женщина находится под подозрением как соучастница в убийстве 10 тысяч человек.