Мир 29 марта 2023, 06:38 «Стоять на синей метке». Инструктаж рассеянному Джо Байдену сняли на видео RNC Research показал видео с инструктажем президента США Байдена перед выступлением РИА «Новости»

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Организаторы мероприятия на заводе полупроводников в Северной Каролине оставили на сцене синюю метку, чтобы президент США Джо Байден не заблудился. Инструктаж американскому лидеру перед выступлением показал в Twitter Национальный комитет Республиканской партии (RNC Research).

Разговор президента с сопровождающим подсмотрели журналисты. Мужчина перед выходом из здания к работникам предприятия сказал Джо Байдену, чтобы тот встал на специально подготовленную для него синюю метку слева. Политик повторил его слова и послушно пошел к месту.

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«Я буду стоять на синей метке», — сказал он.

Однако подробный инструктаж не уберег его от конфуза. Джо Байден пожал руки рабочим, не понял, куда идти, и попросил о помощи. К 80-летнему президенту подошел сотрудник службы безопасности и отвел его в сторону.

Такое поведение сильно напугало американцев. Случай на заводе полупроводников стал темой для обсуждения в Twitter. Одни интернет-пользователи заявили, что при таком лидере США находятся в опасности, ведь в его распоряжении ядерное оружие. Другие предположили, что он не сможет самостоятельно им воспользоваться.