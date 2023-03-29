29 марта 2023, 00:40
«США в опасности». Американцев испугало поведение Байдена
Пользователи Twitter испугались за безопасность США из-за поведения Байдена
Американские пользователи Twitter стали опасаться за безопасность страны после публикации видео, на котором президенту США Джо Байдену дают детальные инструкции. Кадры появились в аккаунте Национального комитета Республиканской партии.
Журналисты запечатлели сцену, в которой Байден проходит подробный инструктаж перед своим выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине.
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«Не забывайте, что у этого парня есть коды запуска ядерных ракет», — написал пользователь Сети.
«Наша страна в опасности», — заявил второй.
«Многие боятся за наше ядерное оружие, но мне кажется, он просто не сможет ввести код без посторонней помощи». — иронично подметил другой комментатор.
«Зато теперь понятно, почему он не отвечает на вопросы журналистов», — резюмировал один из пользователей Twitter.
Президент США Джо Байден не первый раз продемонстрирует странное поведение на публике. Накануне американский лидер решил начать с шутки про мороженое свою речь на тему стрельбы в школе Нэшвилла, в которой погибли шесть человек. Байден рассказал о своей любви к мороженому с шоколадной крошкой с улыбкой на лице.
США
Джо Байден
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