Мир 29 марта 2023, 00:40 «США в опасности». Американцев испугало поведение Байдена Пользователи Twitter испугались за безопасность США из-за поведения Байдена РИА «Новости»

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Американские пользователи Twitter стали опасаться за безопасность страны после публикации видео, на котором президенту США Джо Байдену дают детальные инструкции. Кадры появились в аккаунте Национального комитета Республиканской партии.

Журналисты запечатлели сцену, в которой Байден проходит подробный инструктаж перед своим выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине.

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«Не забывайте, что у этого парня есть коды запуска ядерных ракет», — написал пользователь Сети.

«Наша страна в опасности», — заявил второй.

«Многие боятся за наше ядерное оружие, но мне кажется, он просто не сможет ввести код без посторонней помощи». — иронично подметил другой комментатор.

«Зато теперь понятно, почему он не отвечает на вопросы журналистов», — резюмировал один из пользователей Twitter.

Президент США Джо Байден не первый раз продемонстрирует странное поведение на публике. Накануне американский лидер решил начать с шутки про мороженое свою речь на тему стрельбы в школе Нэшвилла, в которой погибли шесть человек. Байден рассказал о своей любви к мороженому с шоколадной крошкой с улыбкой на лице.