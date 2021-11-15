Глава «Ростеха» назвал стоимость нового самолета Aurus

Стоимость бизнес-джета Aurus составит от 39 до 50 миллионов долларов в зависимости от комплектации. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в рамках Международного авиасалона Dubai Airshow.

Как сообщил РБК, Чемезов отметил, что «это дешевле, чем, например, у Boeing», у которой стоимость аналогичного самолета будет равняться «около 60-65 миллионов долларов, в зависимости от комплектации». О какой именно модели бизнес-джета идет речь, Чемезов не уточнил.

Российские компании и частные лица, по словам главы «Ростеха», уже проявляют интерес к самолету. При этом говорить о зарубежных покупателях пока рано. По мнению Чемезова, иностранные заказчики будут.

Он также добавил, что эта «машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета — больше семи тысяч километров».

В Дубае проходит уже 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021. Главными российскими новинками на авиасалоне в этом году стали пассажирский самолет МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14, бизнес-джет SSJ-100 AURUS и легкий истребитель пятого поколения Checkmate.