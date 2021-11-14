Авиация показала себя. Россия привезла в Дубай мощь и люкс

В Дубае проходит уже 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021. Главными российскими новинками на авиасалоне в этом году стали пассажирский самолет МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14, бизнес-джет SSJ-100 AURUS и легкий истребитель пятого поколения Checkmate.

МС-21-310

Российский самолет МС-21-310 был произведен корпорацией «Иркут». Он оснащен отечественными двигателями ПД-14. В Дубае его впервые представили широкой публике. МС-21 совершил показательный полет, пробыв в небе 8 минут и 50 секунд, сообщил ТАСС.

МС-21 относится к гражданским самолетам среднемагистрального класса. В базовой версии предполагает 230 пассажирских мест. Строительство первого лайнера было завершено осенью 2020 года, первый раз самолет с двигателями ПД-14 совершил полет в декабре.

Также МС-21 разрабатывается с еще одним видом двигателей — американскими Pratt & Whitney (PW140). Сейчас самолет с PW140 проходит сертификационные испытания.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, МС-21-310 может быть сертифицирован в 2023 году. Планируется, что в будущем у лайнера будет еще две модификации. МС-21-400, сможет перевозить до 260 пассажиров. Работа над проектом может начаться в 2024–2025 годах. Вторая модификация — МС-21-200. На него уже разработана проектная документация.

SSJ-100 AURUS

SSJ-100 AURUS — это ближнемагистральный пассажирский лайнер, созданный на базе Sukhoi Superjet 100. Его запустили в эксплуатацию в 2011 году. Он может преодолевать расстояние до 7,2 тысячи километров. Под брендом Aurus также выпускаются люксовые автомобили.

Внутренняя часть салона самолета разделена на две части. В одной зоне можно проводить переговоры, во второй зоне есть ЖК-панели и диваны. В салоне можно включить сиреневую подсветку.

По словам представителя SSJ, система управления самолетом находится на высочайшем уровне безопасности с минимальным человеческим участием, сообщило РИА «Новости».

Истребитель Сheckmate

Презентация нового легкого истребителя пятого поколения Checkmate стала одним из центральных событий Dubai Airshow. Ее провели глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, а также глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Checkmate не имеет аналогов в России. Он сочетает инновационные решения и технологии, в том числе поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта. У него высокие летные качества и сниженная заметность для радаров. Многофункциональная платформа ЛТС способна адаптироваться под потребности конкретного заказчика. Еще один ее плюс — низкая стоимость эксплуатации при широких боевых возможностях.

Собирать легкий тактический самолет (ЛТС) будут в Комсомольске-на-Амуре. Его стоимость будет составлять 25–30 миллионов долларов.

По словам Слюсаря, первый полет истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году, а запуск серийного производства — в 2026 году.

«Русские витязи»

Участниками шоу в Дубае стали экипажи авиагруппы высшего пилотажа «Русские витязи». Они продемонстрировали зрителям одиночные и групповые фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-30СМ.

Во время полета летчики осуществили проход на малой высоте и предельно малой скорости и показали такие элементы, как зеркало, колокол, роспуск, петля Нестерова, бочка, вираж, а также парный, одиночный и встречный пилотаж.

Перед этим экипажи провели воздушные тренировки и два квалификационных полета.

Что показали «Вертолеты России»

Холдинг «Вертолеты России» впервые в истории российского вертолетостроения показал за рубежом сразу шесть образцов техники. Среди них многоцелевые вертолеты Ка-226Т «Альпинист» (Climber) и «Ансат», ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28НЭ, а также с многоцелевой тяжелый вертолет Ми-171А2. Последний после авиасалона будет передан первому эксплуатанту из Объединенных Арабских Эмиратов.

Модифицированный Ми-28НЭ также станет одной из главных новинок выставки. Ка-52 также стал участником Dubai Airshow впервые.

Оба были разработаны для уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, живой силы и вертолетов противника в любых погодных условиях и в любое время суток.