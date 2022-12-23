Мир 23 декабря 2022, 23:01 Стоимость нефти Brent на европейской бирже превысила $84 за баррель впервые с декабря Цена нефтяных фьючерсов Brent превысила 84 доллара за баррель РИА «Новости»

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Стоимость фьючерсов марки Brent с поставками в феврале в ходе торгов выросла на 3,73% до 84 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют котировки на Лондонской бирже ICE. Такой рост зафиксировали впервые с 5 декабря.

На открытии торгов за фьючерсы Brent трейдеры просили 81,69 доллара за баррель. Максимальный показатель стоимости бумаг в ходе торгов достиг 84,12 доллара за баррель.

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В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года вырос на 2,77% — до 79,64 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с начала декабря, когда на нефтяном рынке произошел резкий обвал цен.

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Рост цен на нефть на европейской бирже начался после заявления вице-премьера России Александра Новака о возможном сокращении добычи сырья в 2023 году на 500–700 тысяч баррелей в сутки. По его словам, это станет частью ответа на потолок цен на российскую нефть.