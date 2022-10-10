Стоимость аренды жилья в Эстонии выросла на 214% | 360°

Мир 10 октября 2022, 00:37 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Стоимость аренды жилья в Эстонии выросла на 214% Delfi: стоимость аренды жилья в Эстонии выросла на 214% с 2010 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Цены на покупку недвижимости и аренду в Эстонии выросли больше всего среди стран Евросоюза за последние 12 лет, сообщил портал Delfi. С 2010 по 2022 год жилье подорожало на 196%, а его аренда — на 214%.

«По арендным ценам Эстония на 75% опережает Литву, которая занимает второе место. Там за последние 12 лет цены на аренду выросли на 139%», — отметили СМИ.

Реклама

Стоимость квартир упала только в Греции (на 24%) и Италии (на 8%). Небольшое снижение цен на недвижимость зафиксировали на Кипре (0,2%).

Реклама

В феврале власти ЕС ввели санкции против России. Экономические ограничения в отношении Москвы привели к тому, что сама Европа столкнулась с серьезными трудностями.

Европейские государства нуждаются в дешевых энергоресурсах, которые ранее получали от России. Однако из-за их текущей политической линии это невозможно.

Газопровод «Северный поток — 2» так и не был запущен, а цены на энергию из других стран резко взлетели. На этом фоне Норвегия начала продавать нефть и газ по завышенным ценам, обогащаясь за счет соседей.

0 0 0 0 0 0