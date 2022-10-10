Стоимость аренды жилья в Эстонии выросла на 214% | 360°

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Стоимость аренды жилья в Эстонии выросла на 214%

Delfi: стоимость аренды жилья в Эстонии выросла на 214% с 2010 года

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Цены на покупку недвижимости и аренду в Эстонии выросли больше всего среди стран Евросоюза за последние 12 лет, сообщил портал Delfi. С 2010 по 2022 год жилье подорожало на 196%, а его аренда — на 214%.

«По арендным ценам Эстония на 75% опережает Литву, которая занимает второе место. Там за последние 12 лет цены на аренду выросли на 139%», — отметили СМИ.

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Стоимость квартир упала только в Греции (на 24%) и Италии (на 8%). Небольшое снижение цен на недвижимость зафиксировали на Кипре (0,2%).

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В феврале власти ЕС ввели санкции против России. Экономические ограничения в отношении Москвы привели к тому, что сама Европа столкнулась с серьезными трудностями.

Европейские государства нуждаются в дешевых энергоресурсах, которые ранее получали от России. Однако из-за их текущей политической линии это невозможно.

Газопровод «Северный поток — 2» так и не был запущен, а цены на энергию из других стран резко взлетели. На этом фоне Норвегия начала продавать нефть и газ по завышенным ценам, обогащаясь за счет соседей.

Эстония

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